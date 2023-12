Snowflake | Hoe denken jullie over dit datacloudbedrijf?

Snowflake mikt op schaalvoordelen, want hoe meer gebruikers, hoe beter het platform kan presteren. De opkomst van AI heeft Snowflake een nieuwe groei-impuls gegeven, want ‘gekuiste’ data vormen de basis voor het trainen van AI-modellen.



Advies aandeel Snowflake op ‘houden’

Het aandeel is ondanks de hoge groei op basis van alle klassieke waarderingsmaatstaven heel duur. Een verwachte gemiddelde omzetgroei van 30% per jaar tot het einde van dit decennium is heel optimistisch en houdt geen rekening met concurrentie en lagere IT-budgetten. Het advies voor het aandeel Snowflake is houden.