Snoop Dogg gestopt met blowen

Dat we dit nog mogen meemaken. De 52-jarige Snoop Dogg, die in het echt gewoon Calvin Cordozar Broadus heet, heeft aangekondigd dat hij zijn laatste jonko heeft geklapt.

In goed overleg uit elkaar

De legendarische rapper kondigt vanavond op Instagram aan dat hij de klaar is met roken. Een beslissing die hij in goed overleg met zijn familie heeft gemaakt. De post wist in 4 uur tijd 1,6 miljoen likes te vergaren.

Reden onbekend

Het is niet bekend of er een medische probleem aan ten grondslag ligt. Ook is niet duidelijk of de fulltime jointjesdraaier van Snoop nu brodeloos is. Wordt ongetwijfeld vervolgd.