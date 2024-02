Snoei ontslagen na afstraffing in Maastricht – Voetbal International

Mike Snoei is niet langer de trainer van Telstar. Vanwege de teleurstellende resultaten hebben De Witte Leeuwen per direct afscheid genomen van de zestigjarige Rotterdammer.

Snoei was sinds de zomer van 2022 trainer van Telstar, nadat hij van 2017 tot 2019 ook al coach was geweest van de cultclub uit Velsen-Zuid. Die heeft niet bepaald een traditie van het ontslaan van trainers, maar nu heeft de directie besloten dat het zo niet verder kan. De laatste zege in de Keuken Kampioen Divisie dateert al van 17 november (1-4 bij FC Den Bosch) en vrijdagavond ging Telstar met 6-1 onderuit bij MVV Maastricht, de zesde nederlaag in de laatste negen duels.