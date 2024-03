Snellere dividendgroei in Nederland dan wereldwijd

Volgens de meest recente Janus Henderson Global Dividend Index stegen de dividenden wereldwijd tot een recordbedrag van $ 1,66 biljoen in 2023, een stijging van 5,0 procent op onderliggende basis*. De belangrijkste bijdrage daaraan komt van de bankensector, die dankzij de gestegen rente recorddividenden konden uitkeren. De dividendgroei was nog groter bij Nederlandse bedrijven in de index, die 13 procent meer uitkeerden dan een jaar eerder. Ook voor 2024 voorziet Janus Henderson een groei in Nederland van 9 procent à 13 procent, tegenover een verwachte groei van 3,9 procent wereldwijd.

In 22 landen is in 2023 een recordbedrag aan dividend uitbetaald. Het Europese vasteland was een belangrijke aanjager en droeg voor twee vijfde bij aan de wereldwijde stijging. De dividenduitkeringen van Europese bedrijven stegen op onderliggende basis 10,4 procent tot een recordbedrag van $ 300,7 miljard. Japan leverde ook een grote bijdrage, hoewel de zwakke yen een deel van de kracht van 91…