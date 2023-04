10 Manieren om Snel je Hoofd Leeg te Maken

Je geest opruimen gaat over het leegmaken van je hoofd, zodat je je kunt concentreren op de belangrijke dingen. Hier zijn 10 manieren om je geest leeg te maken en je te concentreren.

1. Organiseer je gedachten

Je geest zit vaak vol gedachten als “Waar heb ik mijn portemonnee gelaten?” of “Moet ik vandaag nog boodschappen doen?”, die je mentale energie kunnen uitputten als ze zich te veel opstapelen. Om dit te voorkomen moet je altijd zo georganiseerd mogelijk zijn. Niets is vervelender dan een voorwerp verkeerd opbergen, waarbij je sleutels waarschijnlijk de grootste boosdoeners zijn, dus leg belangrijke voorwerpen altijd op dezelfde plaats. Ook hoef je, als je vooruit plant, niet na te denken of je een bepaalde activiteit wel of niet moet doen – zoals naar de supermarkt gaan op de dag zelf.

2. Doe het gewoon – stel dingen niet uit!

Een van de ergste dingen om je geest te vertroebelen is het uitstellen van taken die je moet doen. Ze blijven gewoon in je hoofd zitten en knagen, zodat je je nooit helemaal kunt concentreren op een andere taak waar je op dat moment mee bezig bent. Ons advies is dus om gewoon zo snel mogelijk te doen wat je moet doen, zodat je het uit je hoofd kunt zetten en je kunt concentreren op de volgende taak. Als je dit niet doet, stop je vaak meer energie in het denken over iets doen dan in het daadwerkelijk doen! En onthoud: het is verbazingwekkend hoe snel je iets kunt doen als je je er eindelijk toe verplicht.

3. Leer ‘nee’ te zeggen

Sommige mensen kunnen gewoon geen nee zeggen, en zeggen altijd ‘ja’ als ze gevraagd zijn om gunsten voor anderen te doen of een uitnodiging hebben gekregen. Als je al genoeg op je bordje hebt liggen, laat je dan niet verleiden om er nog meer bij te doen en je potentiële stressniveaus te verhogen. Dus, als een collega je vraagt om iets te doen, bedenk dan altijd of het voor jou praktisch is om de taak op je te nemen. En er zullen zeker ook op andere gebieden een of twee dingen zijn waar je ‘nee’ tegen kunt zeggen. Als je maar ja blijft zeggen tegen iets, wordt het soms een gewoonte, en blijf je het heel vaak doen – train jezelf dus om ‘nee’ te zeggen als dat nodig is.

4. Zoek hulp

Soms mis je gewoon het voor de hand liggende. Een oplossing voor een probleem kan je soms in het gezicht staren, maar om de een of andere reden kun je die niet zien – en hoe meer je met een probleem worstelt, hoe meer je geest verzandt en vervuild raakt met potentieel onproductieve gedachten. Als je voelt dat dit begint te gebeuren, vraag dan een vriend om hulp. Hun perspectief op het probleem kan anders en nuttiger zijn, en zo kun je misschien sneller een oplossing vinden en je last verlichten dan je anders in je eentje zou hebben gedaan.

5. Neem een pauze

Sommige mensen lijken gewoon niet in staat om zichzelf een pauze te gunnen – en daardoor lopen ze steeds meer vast, zodat ze uiteindelijk niet meer helder kunnen denken en uiteindelijk fouten maken. Een paar minuten afstand nemen van je huidige taak of activiteit zal je helpen om je gedachten leeg te maken en dan verfrist en met een grotere helderheid van denken terug te komen. Een korte pauze tussen de taken zal je veel productiever maken dan wanneer je gewoon probeert je door de ene na de andere opeenvolgende taak heen te worstelen.

6. Schrijf een dagboek of houd een blog bij

Als je veel angsten en zorgen hebt, dan kan het opschrijven ervan in een dagboek of het beginnen van een blog je helpen ze in een bepaald perspectief te plaatsen. Al je gedachten opschrijven maakt ruimte vrij in je hoofd, zodat je vrij bent om je geest te gebruiken voor meer bevredigende en zinvolle overpeinzingen. Zet gewoon elke dag een bepaalde hoeveelheid tijd opzij voor je schrijfsessie om je geest regelmatig te ontdoen van alle ruimte. Je dagboek of blog zal ook dienen als een goede bron voor als je moet terugkijken en nagaan wanneer je bepaalde dingen hebt gedaan.

7. Wees eerlijk

Het vertellen van leugens, zelfs met de beste bedoelingen, kan de werkdruk op je geest alleen maar verhogen. De ene leugen leidt vaak tot de andere – en zo zul je uiteindelijk moeten onthouden welke leugens je al verteld hebt om er niet op betrapt te worden. Ons advies is om in plaats daarvan eerlijk te zijn over je gevoelens bij mensen en situaties. Bijvoorbeeld, als je om wat voor reden dan ook uitgeput of gefrustreerd bent, dan kun je dat delen – in plaats van te liegen en te zeggen dat het goed met je gaat – om de druk op je geest te verlichten.

8. Maak een lijst met taken

Als je bijzonder veel dingen te onthouden hebt, schrijf ze dan op in een lijst in plaats van ze allemaal in je hoofd te bewaren. Door dit te doen maak je je geest leeg doordat je al je ideeën op papier kunt zetten, zodat je ze niet allemaal hoeft te onthouden. Een lijst maken op je computer is een goed idee, omdat je dan minder snel je lijst kwijtraakt en gemakkelijk dingen kunt toevoegen of verwijderen. Bovendien kun je je computer zo instellen dat hij je een herinneringsbericht geeft wanneer je een bepaald item op je lijst moet afwerken.

9. Laat negativiteit los

Jij en jij alleen bent de baas over wat er door je hoofd gaat – maar op de een of andere manier staan velen van ons toe dat we verzanden in negatieve gedachten. Als je de hele tijd negatief denkt, dan zul je nooit in een bijzonder goed humeur zijn, dus het is het beste om negatieve gedachten los te laten wanneer dat mogelijk is, omdat het je geest zal verlossen van overmatige stress. Immers, als iets je kwaad heeft gemaakt, wat heb je er dan aan om er de hele dag over te stoven?

10. Vermijd onderbrekingen

Als je hoofd zwemt met dingen die gedaan moeten worden en je wordt vaak onderbroken, kom je waarschijnlijk nergens en heb je het gevoel dat je geest in overbelasting is. Onderbrekingen kunnen je productiviteit doen kelderen, dus probeer ze waar mogelijk te vermijden. Als je bijvoorbeeld iets bijzonder belangrijks te doen hebt voor je werk, overweeg dan om thuis te werken als je dat mag, want dan kun je de meeste onderbrekingen vermijden die zich gewoonlijk op je werkplek voordoen.