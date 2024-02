Snapchat veiliger dan ooit dankzij uitgebreide toezichtfuncties

Snapchat, het populairste platform van de moderne jeugd, staat niet alleen bekend om kleurrijke filters en snelle berichten. De app richt zich nu namelijk ook op hoe de veiligheid van de jeugd gewaarborgd kan worden. Maar hoe zorgen de nieuwe maatregelen precies voor een fijnere omgeving?

Verbeterde veiligheidsmaatregelen

De “My AI” chatbot, geïntroduceerd in april, zette een stap naar een meer persoonlijke ervaring op Snapchat. Maar deze stap leidde tot zorgen onder ouders, met name over de veiligheid van de gesprekken tussen tieners en de bot. In reactie hierop heeft Snapchat ouders nu de mogelijkheid gegeven om de interacties van hun tieners met de chatbot te blokkeren, waardoor zij meer controle hebben over de digitale interacties van hun kinderen.

Snapchat heeft de bezorgdheid van de ouders serieus genomen en dus ook benadrukt dat My AI al veiligheidsmaatregelen bevat, zoals bescherming tegen ongepaste reacties en tijdelijke beperkingen bij herhaaldelijk…