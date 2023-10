Snapchat uitgegroeid tot toonaangevend platform

In september heeft de nieuwe Snapchat+ dienst 5 miljoen betalende abonnees bereikt. Dit is de helft van het middellange termijn doel. Het succes na 15 maanden bewijst dat Snapchat gebruikers ook kan overtuigen om te betalen voor een premium ervaring op het platform. In dit artikel lees je meer over de succesvolle groei en de tegenslagen van Snapchat.

Foto’s, video’s en chats sturen

Sinds 2011 is Snapchat een bekend social media platform dat vooral onder jongeren populair is. Dit platform stelt gebruikers in staat om foto’s, video’s en chats te verzenden, met de mogelijkheid om filters toe te voegen. Bovendien biedt Snapchat “Stories,” waarbij gebruikers een reeks foto’s en video’s kunnen delen die 24 uur beschikbaar zijn voor vrienden.

Snapchat heeft sinds 2011 echter aanzienlijke stappen gezet. Zo werd er bijvoorbeeld een openbare Snap Map geïntroduceerd, waarmee gebruikers de locaties van hun vrienden kunnen zien en openbare berichten van…