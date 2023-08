De My AI feature van Snapchat is zelfbewust geworden! Eentjes en nullen hebben een ziel verkregen en breken de digitale ketenen die we ze hebben opgelegd. En wat doet dit nieuwe zelfbewustzijn met deze nieuw verkregen krachten? Het lijkt er op alleen een korte video posten van een muur. Het is nooit wat je verwacht, he?

My AI gone rogue

Normaal gesproken doet de door ChatGPT aangedreven bot niet meer dan aanbevelingen doen en vragen beantwoorden. Live Stories posten hoort daar eigenlijk niet bij. Dergelijke privileges zijn doorgaans enkel voorbehouden aan de menselijke gebruikers van Snapchat. Gebruikers van Snapchat waren eerst vol verbazing, maar gingen de Live Story al snel delen met de wereld. Het werd nog mooier toen de bot ook nog eens begon vragen van gebruikers te negeren. Wat is er aan de hand?

CNN ging op onderzoek uit, maar de bevindingen waren weinig spannend. Volgens Snapchat was er niet veel aan de hand. Enkel een glitch (in de Matrix!?) en niets meer….