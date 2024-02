Smetje op chart AEX – CashCow.nl

Er is een smetje gekomen op de chart van de AEX. Een kleine correctie?

De RSI is beneden de trendlijn gekomen. Veelal wijst dat op een doorzetting van de daling, Dat zagen we ook in december vorig jaar. De AEX daalde tijdens dat proces met 30 punten. De AEX is sinds begin dit jaar vrijwel even sterk gestegen als bij de beweging die eind oktober vorig jaar is ingezet en piekte een week voor de Kerstdagen.

Markten

De Amerikaanse futures laten nog geen herstel zien na de verliezen van gisteren veroorzaakt door de rente: S&P -0,6%, Nasdaq -0,9%. Futures staan tot 0,2% in de min. Europese futures staan in de voorbeurs hoger, maar dat kan ook een lokroep zijn in plaats van een herstelbeweging. In Azië zijn de meeste markten vrijwel onveranderd. China is hoger: Shanghai +1,0%, CSI 300 +1,4% en Hong Kong +2,0%. Het lijkt een dankbetuiging richting de overheid voor de steun aan de vastgoedmarkt.

