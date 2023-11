Smartphones met grote batterij: langer zonder laden

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Staat een lange batterijduur bovenaan je wensenlijst voor een smartphone? We gingen voor je op zoek naar de beste smartphones… met de grootste batterijen. Smartphones zijn de afgelopen jaren steeds groter geworden. Dat biedt ook meer ruimte voor de batterij. Toch betekent dit niet per se dat je smartphone ook een grote batterij meekreeg. Apples iPhones krijgen meestal redelijk compacte accu’s mee, waardoor er meer ruimte overblijft voor andere componenten. Bij Androidsmartphones is vaak juist het tegenovergestelde het geval. Fabrikanten zetten daar alles op alles om zo’n groot mogelijke batterij in een smartphone te proppen. Wat daarbij meespeelt is dat Androidtoestellen minder efficiënt werken dan tegenhangers met iOS. Dat is ook meteen een belangrijk punt om aan te halen: een grote batterij is niet alles. Kleinere…