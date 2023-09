Slotcall: “Nieuw aandeleninkoopprogramma ING op komst”

De AEX (-0,0%) heeft de gehele winst van vanochtend uit handen gegeven. Rond de klok van 09:45 uur noteerde de hoofdindex nog bijna 1% in het groen, maar aan het einde van de dag blijft hier niets meer van over.

De brede markten kleuren daarentegen wel in het groen, zo eindigen de Bel 20 (+0,9%) en DAX (+0,5%) met een mooie plus. Deze indices doen het dus aanmerkelijk beter dan onze hoofdindex.

ING (+0,9%) ligt er vandaag goed bij. De analisten van Jefferies verwachten dat de Nederlandse grootbank bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers een aandeleninkoopprogramma ter waarde van €2,5 miljard aankondigt.

Dit is omgerekend ruim 5% van het totale aandelenkapitaal. Een aandeleninkoopprogramma heeft in de regel een positief effect op de koers, omdat de winst van een bedrijf hierdoor met minder aandeelhouders hoeft worden verdeeld. Daarnaast zorgt het voor extra vraag in de markt. Op 2 november presenteert ING zijn Q3-cijfers.

Adyen opnieuw omlaag

Voor Adyen is het (wederom)…