Slotcall: na Blue Monday komt Happy Monday!

De AEX (+0,9%) gaat vandaag vrolijk verder met waar het sinds de tweede weekhelft van vorige week al mee bezig is: stijgen. Het zag er gedurende de dag allemaal al vrij probleemloos uit en dat beeld werd dubbel en dwars bevestigd door een groenkleurend Wall Street. De AEX-index sluit uiteindelijk op 785,60 punten en komt weer een stapje dichterbij de 800-puntengrens.

De AMX (+0,8%) en AScX (+1,4%) liggen er ook goed bij. Een van de dalers is koffieproducent JDE Peet’s, dat vandaag €0,35 ex-dividend gaat. Corbion, dat vorige week sterk reageerde op een verkoopadvies van ING, wint terrein terug. Ook in de smallcap-index en bij de meerderheid van de Europese indices is groen dominant.

Wall Street opende vanmiddag ook hoger, met wederom Boeing in de hoofdrol. Eerder kwam het luchtvaartconcern al in het nieuws doordat een 737 Max-toestel een plugdeur kwijtraakte tijdens een vlucht. Later bleek het om slechte montage te gaan, waardoor de FAA 170 toestellen aan de grond hield….