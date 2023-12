Slotcall: Gaat de rente dan toch niet omlaag in maart 2024?

De AEX (+0,7%) is op weg naar een nieuw jaarrecord. Eind juli piekte de hoofindex op 794,27 punten en daar staan we nu circa 1,5% onder. Nog een paar van dit soort dagen en we gaan zelfs door de 800-puntengrens heen.

Wie dit vijf weken geleden had voorspeld, werd voor gek verklaard, want eind oktober stond er slechts een stand van 714 punten op het bord. Het kan verkeren.

De belangrijkste reden is dat de markt zich minder druk maakt over de rente. De Amerikaanse tienjaarsrente is sinds eind oktober gedaald van 4,9% tot 4,25%. Dit ondanks het feit dat de rente vandaag liefst 12 basispunten oploopt.

Adyen straalt

Een paar weken geleden zou dit naar alle waarschijnlijkheid geleid hebben tot lagere koersen op de borden, maar vandaag is alles anders. Sterker nog: groeiaandelen gaan zelfs het hardst omhoog.

Een mooi voorbeeld is Adyen dat vandaag met een winst van 2,7% de grootste stijger is binnen de AEX. Het betaalplatform profiteert van een draai van Citigroup. De Amerikaanse…