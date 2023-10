Slotcall: AEX en beurs zijn oase van rust in heftige tijden

Eerst maar even dit. Valt de beursgang van Birkenstock soms iets tegen?

Most Recent 11 Oct – 17:17:32 [RTRS] (BIRK.N) – BIRKENSTOCK HOLDING SHARES INDICATED TO OPEN BETWEEN $44 AND $46 VS $46 IPO PRICE –

Er is nog geen beeld dus. Wel is er humor en zo komen we meteen bij de brede markt uit.

Wel lef hebben, nu naar de beurs met je sandalen aan… — TradeHunter (@TradeHunter45) October 11, 2023

Ja, de brede markt, de geopolitiek, het wapengekletter, de publieke opinie. Dit is van CNBC, hier is zeker geen speld tussen te krijgen. En toch, bij oorlogsgeweld ziet u zelden artikelen die u voor overschatting waarschuwen.

Even heel duidelijk met al die korte lontjes, dit gaat over de markten en niet al het leed, dood, verderf en verwoesting dat oorlog met zich mee brengt. De Dow Jones (anno 1896) is de langst bestaande echte aandelenindex – niet academisch teruggerekend dus – en eerlijk zeggen: moet u ook goed op jaartallen zoeken in het plaatje?

Want waar de krach, bear…