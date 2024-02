Slot legt uit waarom Feyenoord afhaakte in de strijd om Driouech – Voetbal International

Feyenoord was op Deadline Day nog bezig met de komst van Driouech. De aanvaller van Excelsior moest het vertrek van Javaîro Dilrosun opvangen, maar beide Rotterdamse clubs kwamen niet tot een akkoord. ‘Of ik teleurgesteld ben? Dat is een aanname’, begon Slot op de persconferentie. ‘Voor ons is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Die speld hebben we niet gevonden.’