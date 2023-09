Slot heeft verontrustend én hoopvol nieuws richting Klassieker – Voetbal International

Arne Slot heeft een medische update gegeven over Feyenoord. Gernot Trauner moest vrijdag de training overslaan, omdat hij ziek is. Ayase Ueda is juist weer op de weg terug.

Feyenoord speelt zondag een belangrijk duel. Om 14.30 uur staat De Klassieker tegen Ajax op het programma. De grote vraag is of Slot dan kan beschikken over Trauner. ‘Hij was vandaag ziek’, verklapte Slot op de persconferentie. ‘Ik weet niet of ze willen dat ik dat zeg, maar bij deze. De verwachting is dat hij er zondag bij is, maar vandaag was hij er in ieder geval niet.’