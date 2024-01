Slot denkt dat Feyenoord gaat luisteren naar grote biedingen op Santiago Giménez

Arne Slot sluit niet uit dat na de winterse transferperiode nog speler van Feyenoord is. De oefenmeester geeft tegenover het Algemeen Dagblad aan dat hij verwacht dat Feyenoord gaat luisteren naar een ‘bod dat niet te weigeren is’.

Giménez is met negentien doelpunten, samen met Vangelis Pavlidis, de topscorer van de Eredivisie. Diverse Europese clubs houden de Mexicaan in de gaten en een winterse transfer is nog alles behalve uitgesloten, zo denkt Slot. “Deze club moet heel veel geld verdienen om door te kunnen groeien. Als er deze maand een bod komt wat niet te weigeren is, dan denk ik dat Feyenoord daarnaar luistert.”



De oefenmeester weet ook dat een tweede plaats in de Eredivisie heel veel geld gaat opleveren voor de Rotterdammers. Feyenoord staat momenteel op die tweede plek, met liefst tien punten achterstand op koploper PSV. Het kampioenschap lijkt een utopie voor de ploeg van Slot, maar een tweede plek, die aan het einde van het…

