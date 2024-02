Slimme tips voor het schrijven van effectieve e-mails – SecretaresseNet

Als secretaresse is e-mailcommunicatie een essentieel onderdeel van je werk. Ben jij ook eindeloos veel tijd kwijt aan het opstellen en versturen van effectieve e-mails? Lijkt het bij jou alsof je mailbox ontploft vanwege de enorme hoeveelheid binnenkomende berichten van mensen die allemaal iets van je willen? Je bent niet alleen. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw e-mails opvallen tussen al die andere? In dit blog delen we een aantal slimme tips waarmee jouw e-mails boven de grijze massa uitstijgen.

1. Onderwerp

Zorg ervoor dat je onderwerp regel kort en krachtig duidelijk maakt waar de e-mail over gaat. Wanneer jouw e-mail bijvoorbeeld om een besluit vraagt, dan kan je dit in de onderwerp regel alvast duidelijk weergeven. Zo kan de ontvanger ook de urgentie goed inschatten. Gebruik liever geen vetgedrukte letters en/of uitroeptekens. Dit roept over het algemeen juist weerzin op om je e-mail te openen.

2. De aanhef van je e-mail

Wanneer je een e-mail stuurt aan iemand die je nog…