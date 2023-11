Slim beleggen met ADR’s – BeleggersBelangen.nl

De afkorting ADR verwijst hier niet naar het vakbekwaamheidscertificaat van gevaarlijke stoffen voor beroepschauffeurs. In dit artikel staat de afkorting voor American Depositary Receipt. Een ADR is strikt genomen een ontvangstbewijs voor de aandelen van een buitenlands bedrijf die bewaard worden bij een Amerikaanse bank. Het biedt beleggers in de Verenigde Staten de mogelijkheid om op hun thuismarkt niet-Amerikaanse aandelen te kopen.

De Amerikaanse aandelenmarkten behoren tot de grootste van de wereld. Veel niet-Amerikaanse bedrijven worden hierdoor aangetrokken en opteren voor een bijkomende notering op de beurs van New York of…