sleutels, portemonnee, telefoon en Greenwood – Voetbal International

De Engelse admin van Sevilla had het dinsdagavond behoorlijk op zijn digitale heupen na de bekeroverwinning op Getafe. De club draait helemaal geen goed seizoen, de belangrijke zege in de achtste finale van de Copa del Rey werd behoorlijk uitbundig gevierd op X.

Met name Mason Greenwood van Getafe moet het ontgelden. De Engelsman werd een maand geleden door Getafe tot starboy omgedoopt na zijn goal tegen Sevilla, op het Engelse X-account van Sevilla vinden ze toch echt dat Isaac Romero de starboy is. Romero maakte de beslissende goals in het bekerduel van dinsdag.

Daar bleef het niet bij vanuit Andalusië, want volgens Sevilla had verdediger Sergio Ramos vier dingen in zijn zak. Zijn sleutels, portemonnee, telefoon en Greenwood.

