Slechte wifi? WiFiman redt je netwerk

Een slecht werkende wifi-verbinding kan een behoorlijke domper zijn in je smarthome. Wanneer je netwerk niet goed werkt, kunnen al je smarthome producten ook niet goed werken. Het is dan ook belangrijk om je wifi-netwerk gezond te houden, zodat je het meeste uit je producten kan halen. De applicatie WiFiman van netwerkgigant Ubiquiti analyseert je wifi-netwerk. Met die gegevens kan jij je netwerk vervolgens weer wat beter maken.

Stap 1 / Applicatie installeren

Zoek in de Google Play Store of Apple App Store naar WiFiman van Ubiquiti. Heb je de keuze tussen beide apparaten, kies dan voor Android. De Android-versie beschikt namelijk over meer mogelijkheden (wegens de beperkingen die Apple oplegt). Bij het eerste gebruik dien je op Vraag locatietoestemming aan te klikken en vervolgens de toestemming te verlenen. Je krijgt onderaan…