Slecht nieuws: Ripple (XRP) koers 6 dagen achter elkaar in het rood

XRP beleeft momenteel een teleurstellende week. Ten opzichte van een week geleden is de koers met 7,8% gedaald. De cryptomunt vertoont een opvallende trend, met zes verliesdagen op rij.

Eerder dit jaar, in augustus, zagen we een soortgelijke situatie. Na een reeks verliesdagen kelderde de waarde toen met 30%, van $0,63 naar $0,43. Ook in mei 2022 was er een vergelijkbare trend, toen met zelfs zeven achtereenvolgende verliesdagen. Dit resulteerde in een waardedaling van 50%, van $0,64 naar $0,33. Gelet op de eerdere reacties van de XRP koers op dergelijke negatieve reeksen, kunnen investeerders rekening houden met flinke volatiliteit en een mogelijke verdere daling.

Historische gegevens suggereren dat een dergelijke negatieve trend meestal niet lang aanhoudt. Voor crypto-investeerders is het daarom zaak alert te blijven. Terwijl sommigen een prijsdaling als koopkans…