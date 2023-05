Slapen met Oordopjes in: de Voordelen en de Gevaren

Of je nu lawaai van buiten wilt buitensluiten, naar ontspannende witte ruis wilt luisteren of wilt genieten van een goede nachtrust, oordopjes kunnen helpen.

Aan de andere kant is het luisteren naar muziek met oordopjes hetzelfde als het inbrengen van kleine luidsprekers in je oor en niet de veiligste manier om jezelf in slaap te wiegen. In feite kun je oordopjes in verband brengen met gehoorverlies en sommige soorten oorontstekingen in de afgelopen jaren.

Laten we de effecten van slapen met oordopjes onderzoeken en alternatieven voorstellen voor het dragen ervan.

Waarom mensen slapen met oordopjes in

Slapen met oordopjes kan allerlei voordelen met zich meebrengen. Hier zijn enkele redenen waarom mensen slapen met oordopjes in.

1. Voor ontspannende witte ruis

Er zijn veel gewoonten die mensen ontwikkelen om beter te slapen. Sommige mensen vinden bijvoorbeeld bepaalde rustgevende achtergrondgeluiden goed genoeg om ze in slaap te sussen.

Slapen in volledige stilte kan zenuwslopend zijn, vooral als je dat niet gewend bent, waardoor je oren blijven luisteren, ogen open blijven en je geest alert blijft.

Witte ruis helpt geluiden te maskeren, wat een betere slaap bevordert.

De menselijke geest kan wennen aan natuurgeluiden, zoals regen, of statische geluiden, zoals het gezoem van een ventilator. Deze geluiden kunnen je hersenen helpen om te herkennen wanneer het tijd is om te slapen. Omdat het menselijk brein beter werkt volgens een schema, kan het vaker horen van deze geluiden ’s nachts onderdeel worden van je routine om te gaan slapen.

2. Om geluiden van buitenaf buiten te sluiten

Oordopjes kunnen omgevingsgeluiden blokkeren die een natuurlijk slaappatroon kunnen verstoren. De muziek en actieve ruisonderdrukking in sommige oordopjes maken het slapen ’s nachts gemakkelijker, zelfs met een snurkende partner, luidruchtige buren en verkeersgeluiden.

Frequente reizigers vinden oordopjes ook nuttig om het geluid van vliegtuigmotoren te neutraliseren en het lawaai van andere passagiers buiten te sluiten.

3. Om andere mensen niet te storen

Veel mensen delen een ontspanningsruimte met huisgenoten. En omdat verschillende mensen een verschillende muzieksmaak hebben, kan het zijn dat de mensen met wie je samenwoont niet van jouw muziekkeuze houden. Ook houden sommige mensen er gewoon niet van als er muziek speelt terwijl ze slapen, dus het dragen van oordopjes kan een handige optie zijn.

4. Slapeloosheid behandelen

De gemeenschappelijke doelen van mensen die met oordopjes in slapen zijn meestal om te ontspannen en sneller in slaap te vallen. Snel in slaap vallen is niet altijd even gemakkelijk voor iedereen. Gelukkig kunnen mensen die last hebben van slaapgebrek zich rustiger voelen als ze voor het slapen gaan naar rustgevende muziek luisteren.

Luisteren naar bepaalde soorten muziek helpt slapeloosheid te verslaan. Dit komt door de ontspannende effecten van muziek op de geest. Luister ook dan niet te lang; langdurige harde muziek zou je in een staat van waakzaamheid kunnen houden.

5. Voor een betere geluidskwaliteit

De kwaliteit van je slaap is net zo belangrijk als de hoeveelheid die je krijgt. Harde, gedempte geluiden uit luidsprekers van lage kwaliteit zijn vervelend en kunnen je wakker maken uit een diepe slaap. Dat is waar oordopjes om de hoek komen kijken.

De meeste oordopjes zijn ontworpen om de kwaliteit van het geluid waarnaar je luistert te verbeteren.

Wat zijn de gevaren van het dragen van oordopjes terwijl je slaapt?

Er zijn veel potentiële bijwerkingen van het voortdurend dragen van oordopjes naar bed. Hier zijn enkele van de meest opvallende potentiële risico’s en bijwerkingen die je zou kunnen ervaren.

1. Otitis externa

Otitis externa ontstaat wanneer de uitwendige gehoorgang ontstoken raakt, en oordopjes zijn mogelijke veroorzakers van deze aandoening. De aandoening wordt vaak “zwemmersoor” genoemd omdat herhaalde blootstelling aan water de gehoorgang kwetsbaarder kan maken voor ontsteking.

De gehoorgang is erg kwetsbaar en het dragen van apparaten die de gehoorgang blokkeren kan deze beschadigen, wat leidt tot de aandoening.

In wezen schuren de oordopjes tegen de binnenkant van het oor, waardoor zich vocht ophoopt dat leidt tot pijnlijke zwelling en irritatie. Symptomen zijn jeuk in de gehoorgang, oorpijn, vochtafscheiding uit het oor en tijdelijk gehoorverlies.

2. Oorsmeervorming

Een van de bijwerkingen van langdurig gebruik van oordopjes is overmatig oorsmeer. Het langdurig ver inbrengen van oordopjes in de gehoorgang kan leiden tot oorsmeer opbouw. Overmatige opbouw van oorsmeer veroorzaakt ongemak en kan het gehoor aantasten.

3. Gehoorverlies

Bij mogelijke oorzaken van gehoorverlies denk je waarschijnlijk aan harde geluiden, ongelukken of explosieven. Een van de meest voorkomende oorzaken van gehoorverlies is echter het gebruik van oordopjes.

Als je bij bewustzijn bent, kun je gemakkelijk zien hoe hard je muziek staat, maar als je indommelt, kan het volume omhoog gaan zonder dat je je daarvan bewust bent. Zoals in dit NIDCD-artikel over lawaai-geïnduceerd gehoorverlies staat, is langdurig luisteren naar harde geluiden een mogelijke oorzaak van gehoorverlies.

Alternatieven voor slapen met oordopjes in

Er zijn veel alternatieven voor slapen met oordopjes in, en ze zijn niet per se heel duur. Laten we er meteen in springen.

1. Hoogwaardige luidsprekers

Sommige luidsprekers bieden een geweldige geluidskwaliteit.

Als je de privacy van in-ear koptelefoons nodig hebt zonder de gevaren van oordopjes, dan kan een kussenspeaker een ideale oplossing zijn. Sommige kussenspeakers bevatten hoogwaardige ingebouwde luidsprekers met kussens eraan vast, die comfort en geweldig stereogeluid bieden.

2. Veranderingen in levensstijl

Sommige mensen kunnen moeilijk in slaap vallen zonder ergens naar te luisteren, en het maken van geleidelijke veranderingen in je levensstijl kan helpen om je rust te verbeteren.

Het vermijden van alcohol en cafeïne in de avond, het hebben van een consistente bedtijdroutine, en het vermijden van telefoons voor het slapen gaan zijn allemaal nuttige gewoonten voor het slapen gaan. Andere niet-muzikale alternatieven voor het slapen met oordopjes zijn meditatie, sporten en het gebruik van natuurlijke supplementen.

3. Oorwarmers

Je kunt de kwaliteit van je slaap verbeteren door oorwarmers op te zetten. Deze goedkope accessoires kunnen helpen om je slaap stil en rustiger te maken. Geluiddichte oorwarmers kunnen het slapen veel rustiger en vrediger maken.

Je kunt ze ook vinden met ingebouwde speakers om alsnog naar je ontspannende muziek te kunnen luisteren.

Draag geen oordopjes voor lange uren

Af en toe met oordopjes slapen is niet al te schadelijk. Luisteren naar muziek op je oordopjes is eigenlijk therapeutisch en kan nuttig zijn voor mensen die wat geluid nodig hebben om in slaap te vallen.

Als je slaaproutine echter inhoudt dat je elke nacht met oordopjes slaapt, dan is dat een probleem. Slapen met oordopjes in kan de gehoorgang irriteren en in extreme gevallen gehoorverlies veroorzaken. Maar met bewustzijn en enige inspanning is het mogelijk dit alles te voorkomen.