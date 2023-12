Sjoerd Mossou trekt duidelijke conclusie over Feyenoord én Santiago Giménez na domper in Champions League

Feyenoord had dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid een goed resultaat nodig om op de laatste speeldag nog te strijden om overwintering in de Champions League, maar verloor met 1-3 en is daardoor veroordeeld tot de Europa League. De teleurstelling is weliswaar groot in Rotterdam-Zuid, maar Sjoerd Mossou is van mening dat de regerend kampioen in het tweede Europese toernooi beter tot z’n recht zal komen. En dat geldt volgens de journalist ook voor .

Wie de Mexicaan dit seizoen ziet voetballen, kan zich nog maar moeilijk bedenken dat hij in de eerste helft van de afgelopen jaargang vaker wel dan niet op de bank begon. Giménez was na de winterstop al niet meer uit het elftal van trainer Arne Slot weg te denken en doet er dit seizoen nog een schepje bovenop. De spits was in de Eredivisie al zestien trefzeker en deed ook in de Champions League het net trillen. Maar de laatste weken gaat het allemaal wat moeizamer bij Giménez. Dat zou je door zijn hattrick tegen…