10x Red Flag Signalen dat je in een Situationship Zit! 🚩

Soms is een situationship slechts een overgangsfase waarin mensen elkaar leren kennen voordat ze een stap zetten naar een diepere verbintenis. Andere keren gaat het nooit vooruit en blijft het steken in een situationship. Veel situationships beginnen met de potentie om een relatie te worden, maar stagneren. Het kan zijn dat ├ę├ęn of beide partijen gewoon uit gemakzucht met de ander daten.

Hoe kun je weten of je vastzit? Hier zijn een aantal verklikkerlichten.

1. Het is oppervlakkig

Als dingen op een oppervlakkig niveau blijven, laat het zien dat de persoon niet de tijd neemt om je te leren kennen of delen van zichzelf met je te delen. Zonder verbinding, kwetsbaarheid en emotionele intimiteit kan er geen vooruitgang geboekt worden. Dit zijn de fundamenten voor verbinding en betekenisvolle romantische relaties.

2. Je hebt geen date partner voor speciale gelegenheden

Je vindt jezelf bij familiediners, vakanties, bruiloften en andere evenementen waar je zou hopen op een date helemaal alleen. Niet in staat zijn om een persoon mee te nemen met wie je romantisch betrokken bent, is een teken van waar jullie staan in elkaars leven.

3. Er is geen concreet bewijs dat jullie een stel zijn

Zijn vrienden hebben nog nooit van jullie gehoord. Zijn familie weet niet dat jullie bestaan. Er is geen teken van jullie op zijn sociale media. Het is begrijpelijk in het begin van een relatie, maar op een gegeven moment wordt het een indicator van waar jullie staan.

4. Er wordt niet over de toekomst gepraat

Een normaal onderdeel van een relatie is het plannen van de toekomst – of het nu gaat om het uitproberen van een nieuw restaurant, het nemen van een vakantie of het voorstellen aan een vriend die in de stad zal zijn. Als hij of zij niet met je praat over komende evenementen waar hij of zij wil dat je bij bent, dan is dat een teken dat deze persoon er niet op rekent dat je in de toekomst in de buurt bent.

5. Je bent angstig of verveeld

Als je geen regelmatige afspraakjes, telefoongesprekken of sms’jes hebt, kan die inconsistentie je uiteindelijk te pakken krijgen en je een angstig gevoel geven. Als jullie alleen maar bij elkaar thuis zijn en er is geen romantiek, kan dat ook leiden tot verveling. Als je deze dingen voelt, kan dat een teken zijn dat je in een relatie zit die niet op de goede weg is om iets betekenisvollers te worden.

6. Je bent niet geïntegreerd in hun leven

Als je een koppel wordt met iemand, ga je samen naar hun favoriete koffieshop en leer je de naam van hun favoriete barista. Je bezoekt ze op hun werk en ontmoet hun collega’s. Je gaat naar hun favoriete restaurant. Je brengt tijd door met mensen om wie ze geven. Je wordt getoond en genoemd op hun sociale media. Als deze integraties niet plaatsvinden, is dat een teken dat het niet gaat in de richting van een diepere, betekenisvollere relatie.

7. Er zit geen vooruitgang in

Er zijn bepaalde mijlpalen die je mag verwachten als relaties vooruitgaan. Je gaat samen eten, brengt tijd met elkaar door in het weekend, ontmoet vrienden en familie, deelt een feestdag, wordt exclusief en zegt voor het eerst “Ik hou van jou”. Wanneer deze niet voorkomen, is dat een rode vlag.

8. Je gaat niet op echte afspraakjes

Een deel van het datingproces bestaat uit elkaar het hof maken. Iemand mee uit nemen toont ook een investering in de relatie en de persoon. Als de persoon met wie je bent uit eten gaat met een vriend, maar ervoor kiest om jou niet mee uit te nemen, dan heb je een probleem.

9. Plannen zijn inconsistent en niet van tevoren gepland

Dit toont een gebrek aan energie en tijd om je te leren kennen. Het is een concrete indicator dat deze persoon niet erg ge├»nvesteerd is in jou of de relatie. Toegegeven, sommige mensen zijn meer ‘fly by the seat of their pants’ types, maar zelfs zij zullen van tevoren een afspraakje maken als ze indruk willen maken op iemand in wie ze ge├»nteresseerd zijn.

10. Jullie hebben het DTR (Definieer de Relatie) gesprek niet gehad

Op een gegeven moment komt er in elke relatie een moment waarop de relatie gedefinieerd moet worden. Ga je met andere mensen uit? Heb je romantische gevoelens voor mij? Geloof je in monogamie? Wil je exclusief zijn? De meeste mensen stellen dit gesprek zo lang mogelijk uit. Als je drie tot zes maanden in de relatie zit en niemand is erover begonnen, dan is dat ongebruikelijk. Dat is geen goed teken, en misschien moet jij wel degene zijn die dat gesprek op gang brengt als je hoopt dat je situationship een echte relatie wordt.

Conclusie

Soms kan een situationship werken, vooral als je op zoek bent naar iets luchtigs. Het is echter belangrijk dat beide mensen op dezelfde lijn zitten. Als je je gefrustreerd begint te voelen, is het misschien tijd om een DTR-gesprek te beginnen. Je weet het pas als je het vraagt.