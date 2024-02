Situatie bij Honda heel anders na vertrek Marquez

Marc Marquez vertrok bij Repsol Honda na enkele moeizame seizoenen om de overstap te maken naar Gresini Ducati, waar hij zijn jongere broer Alex vergezelt. Zijn crewchief, Santi Hernandez, ging echter niet mee naar het Italiaanse team omdat Marquez maar één van zijn twee jaar bij Honda uitzat. Hernandez zou in eerste instantie nieuwe aanwinst Luca Marini ondersteunen in zijn debuutjaar bij de Japanse fabrikant, aangezien de Italiaan expliciet had verzocht om gebruik te kaen van de diensten van Hernandez. Mir zou dan Giacomo Guidotti nog steeds aan zijn zijde hebben gehad, maar daar kwam een verandering in door het verzoek van Mir om Marquez’ crewchief over te nemen.

“Dit is iets wat Joan heeft verzocht en wat is uitgevoerd”, vertelt Honda-teammanager Alberto Puig in gesprek met Motorsport.com. “We vonden het logisch omdat Santi Spaans is en Giacomo Italiaans. Wij denken dat rijders een nauwere band krijgen met een hoofdmonteur die dezelfde taal…