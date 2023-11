Sinterklaasoptocht in Twente afgelast uit angst voor Kick Out Zwarte Piet

De heugelijke Sinterklaasintocht in het Twentse dorpje Enter is officieel afgelast. Dit omdat de gemeente vreesde voor de gevolgen van het protest van Kick Out Zwarte Piet (KOZP).

Het organisatiecomité in Enter had gepland om roetveegpieten te laten meelopen tijdens de intocht. Deze aanpassing was voor activistenclub KOZP niet voldoende. Zij eisten namelijk dat de pieten ook zonder rode lippenstift en oorringen de straat op gaan. Deze eis vonden de Enternaren buitenproportioneel en besloten daarom de handdoek in de ring te gooien.

Protest

KOZP kondigde eerder aan op hun Facebook-pagina actie te willen voeren tijdens de intocht in Enter, uit onvrede over de kleur van de pieten. In Enter zouden dit jaar, net als voorgaand jaar, roetveegpieten aanwezig zijn. Dit was voor KOZP geen reden om hun geplande protest af te blazen. Zij zijn namelijk van mening dat ook de rode lippenstift en gouden oorringen bijdragen aan een racistisch stereotype.

Contract

