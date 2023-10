Singapore plant gezamenlijke cryptopilots met Japan, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk

De Monetaire Autoriteit van Singapore (MAS), de centrale bank en financiële toezichthouder van het land, heeft aangekondigd dat ze van plan is om samen te werken op het gebied van crypto met meerdere Europese landen en Japan.

Gezamenlijke proefprojecten met digitale activa bevorderen

Op 30 oktober maakte de MAS officieel bekend dat ze samenwerkt met de Financial Services Agency of Japan (FSA), de Zwitserse Financial Market Supervisory Authority (FINMA) en de Financial Conduct Authority (FCA) van het Verenigd Koninkrijk om gezamenlijke proefprojecten met digitale activa te bevorderen. Deze samenwerking is gericht op het uitvoeren van proefprojecten met betrekking tot vastrentende producten, valuta- en vermogensbeheerproducten.

Dit initiatief bouwt voort op het lopende tokenisatieproject van activa in Singapore, bekend als Project Guardian, dat in 2022 van start ging. Onder Project Guardian werkte de centrale bank van Singapore samen met 15 financiële instellingen…