Simon Zijlemans neemt afscheid en zwaait af met twee Engelse woorden

Simon Zijlemans is niet meer te zien bij Champions League-wedstrijden op RTL7. De presentator maakte dinsdagavond vanuit De Kuip bekend dat Feyenoord – Atlético Madrid zijn laatste Champions League-wedstrijd was.

Zijlemans analyseerde de wedstrijd samen met Giovanni van Bronckhorst en Theo Janssen. Aan het eind van hun analyse zei Janssen: “Even iets anders: het is je laatste vandaag!” Dat bevestigde Zijlemans: “Het is mijn laatste, tenzij Den Bosch nog een keer Champions League speelt. Anders is het mijn laatste. Het is de laatste keer dat ik jullie bedank!” Zijlemans, geboren in Den Bosch en supporter van FC Den Bosch, werd daarna juist bedankt door Janssen. “Dankjewel man!”, zei hij.



Zijlemans praatte vervolgens in zijn eentje de samenvattingen aan elkaar van de overige Champions League-wedstrijden. Toen hij klaar was, rond 00.12 uur, weidde hij niet verder uit over zijn vertrek. Wel sloot hij in de regenachtige Kuip af met twee…

