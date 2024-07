De geruchtenmolen rondom Simon Keizer draait nog steeds op volle toeren. Nog geen jaar geleden kwamen Nick Schilder en Simon Keizer in het nieuws omdat ze besloten te stoppen als zang-duo. Hierover deden zich de meest wilde verhalen de rondte. Simon zou een affaire hebben gehad met de vrouw van Nick. Op zich een begrijpelijke reden om uit elkaar te gaan, maar is het ook waar?!

Dat nieuws en het nieuws dat Simon Keizer met vele vrouwen vreemd zou gaan zou op zich een goede reden zijn waarom Simon Keizers relatie met Annemarie tot een einde zou zijn gekomen. Maar is Simon nog bij Annemarie? Laten we eens kijken hoe het echt zit met Simon Keizer en Annemarie.

Is Simon nog bij Annemarie?

Het antwoord op de vraag, zijn Simon Keizer en Annemarie uit elkaar? Is makkelijk te beantwoorden. De twee zijn nog steeds bij elkaar. En als we Instagram mogen geloven zijn ze ook nog eens heel gelukkig samen. Simon Keizer wordt in het nieuws regelmatig neergezet als een notoire vreemdganger, maar daar trekt het koppel zich niets van aan.

Annemarie, de kinderen en Simon Keizer samen voor de haard

Op Instagram is te zien dat Simon en Annemarie zowel de kerstdagen als oud en nieuw samen hebben doorgebracht. Tijdens kerst gezellig met de kids in pyjama’s voor de open haard. Met oud en nieuw brachten ze samen een proost uit. Naar eigen zeggen zelfs een beetje te veel. Maar aangezien Simon aan dry january meedoet, kon er op 31 december wel een borreltje of twee gedronken worden.

Simon en Annemarie hebben dry january alweer opgegeven

We zien dus alleen maar gezellige taferelen in huize Keizer. De enige strubbelingen die wij kunnen ontdekken zijn die met het vasthouden aan dry january. Nog geen twee weken na oud en nieuw plaatsen Simon Keizer en Annemarie een foto waarop ze beiden met een glas witte wijn staan. Het bijschrift “Tijdens datenight proberen we wet january vol te houden” laat zien dat het met de goede voornemens niet helemaal goed is afgelopen.

Waarom denkt iedereen dat Simon Keizers relatie voorbij is?

De beelden liegen er niet om, Simon Keizer en Annemarie zijn nog steeds bij elkaar. Als dat niet zo zou zijn weten ze ons goed voor de gek te houden. Maar hoe komt het toch dat iedereen zich afvraagt, zijn Simon Keizer en Annemarie uit elkaar? Deze geruchten hebben hun oorsprong in de breuk tussen Nick en Simon. Wat is de ruzie tussen Nick en Simon, vraag je je misschien af. We leggen het je uit.

Wat is de ruzie tussen Nick en Simon?

In augustus 2022 maakte het populaire zangduo Nick en Simon bij Eva Jinek bekent dat ze zouden stoppen. Nog niet direct overigens, ze zouden nog een afscheidstournee doen. Simon Keizer legde tijdens het programma uit dat er geen kwaad bloed is tussen de twee.

Simon wil vrijheid

Simon legde uit dat hij in 2020 samen met Annemarie op wereldreis was. Hij voelde zich tijdens de reis zo vrij dat hij dat gevoel het liefste zo lang mogelijk wilde vasthouden. Hij voelde dat hij daarvoor moest stoppen met Nick en Simon. Nick en Simon gingen dus niet uit elkaar om vreemdgaan, maar om vrijheid.

Na 16 jaar uit elkaar

In 2021 besprak Simon zijn gevoel met Nick. Naar eigen zeggen was dit een emotioneel gesprek. Nick was ook nog lang niet klaar met hun samenwerking. Ook na 16 jaar had hij nog niet het gevoel dat de rek eruit zou zijn.

Uiteindelijk gaan beide heren nu werken aan een solocarrière. Je vraagt je misschien af, hebben Nick en Simon nog contact? Ze gaan samen nog een paar televisieprogramma’s maken en zijn naar eigen zeggen gewoon vrienden.

Maar hoe zit het dan met de roddels over Nick & Simon?

Als je het verhaal van beide heren mag geloven over de reden waarom Nick en Simon uit elkaar zijn, klinkt het allemaal heel vriendschappelijk. Maar de aankondiging van de breuk was niet het eerste nieuwsbericht over de twee. Er waren al veel langer geruchten dat er ruzie zou zijn tussen Nick en Simon.

Simon Keizer wordt beschuldigd van vreemdgaan

Volgens verschillende juicekanalen gaat Simon Keizer al jaren vreemd. Er gingen verhalen dat Simon Keizer via een bepaalde website contact had met meerdere vrouwen. Die vrouwen belde hij ook regelmatig op en hij plande er ook afspraakjes mee.

Volgens bronnen zouden die afspraakjes altijd bij Simone op kantoor plaatsvinden. Daar zou hij regelmatig seks met verschillende vrouwen. Volgens de juicekanalen liep het behoorlijk uit de hand, want hij zou er regelmatig een soa aan over hebben gehouden. Hiervoor moesten zowel hij als Annemarie antibiotica slikken. Hij gebruikte een excuus om te voorkomen dat Annemarie de werkelijke reden van de antibioticakuur door zou hebben.

Een andere vrouw vertelde dat zowel Nick als Simon regelmatig vreemdgingen. Of in ieder geval tijdens de American Dream Tour. Deze dame heeft tijdens deze tour seks gehad met Simon. Of in ieder geval dat zegt ze. Ze zegt daarbij ook dat Simon een voorkeur heeft voor rondborstige vrouwen en in bed, maar matig presteert.

Guido Weijers besprak de roddels in zijn eindejaarsconference. Hierin had hij het niet alleen over het vermeende vreemdgaan van Simon Keizer. Hij beweerde zelfs dat Simon Keizer met de vrouw van Nick Schilder zou vreemdgaan. Dat verhaal lijkt echter volledig verzonnen.

Simon Keizer ontkent vreemdgaan

Simon Keizer ontkende alle aantijgingen. Maar toch is het frappant dat sinds die tijd het contact met Nick verslechtert. Daarbij vergat hij zijn vrouw op Instagram te feliciteren met haar verjaardag, iets wat hij normaal gesproken wel deed.

Ook Eva Jinek geloofde niet helemaal dat Nick en Simon als vrienden uit elkaar gingen. Tijdens het interview vroeg ze de twee waarom ze elkaar nauwelijks aankeken. Nick en Simon reageerden daarop vrij kort ‘moet dat dan’. Jinek geeft aan op haar intuïtie te vertrouwen, maar ze wist er bij Nick & Simon niet meer uit te krijgen.

Hoe gaat het nu met Nick & Simon

Als je naar de website van Nick & Simon kijkt lijkt dat de twee niets nieuws meer samen gepland hebben. Ze verschenen voor het laatst samen in een tv-programma in januari 2023 en hun afscheidstoernooi vond in april van 2023 plaats.

In december 2023 gaf Simon Keizer een interview aan Story waarin hij vertelt dat ze nog prima met elkaar omgaan. Ze komen niet zo vaak bij elkaar over de vloer, maar dat deden ze sowieso eigenlijk nooit. Ze appen overigens wel regelmatig. Nick gaf in Margriet aan dat hij Simon tijdens de feestdagen wel heeft gemist. Voorheen was dit voor hen een hele drukke periode. Nu was het vrij stil.

Hoe reageren Annemarie en Simon op de geruchten

We kunnen ons voorstellen dat Annemarie Keizer flink ziek was van alle geruchten rondom Simon. Het is niet niks om van allerlei kanten te horen dat je partner vreemdgaat. Het zal bij Simon Keizer en Annemarie thuis ongetwijfeld tot een pittig gesprek hebben geleid.

Simon en Annemarie negeren de geruchten

Zowel Simon Keizer als Annemarie zeggen hierover in een interview met 538 Radio dat ze zich zo min mogelijk van de geruchten probeerden aan te trekken. Annemarie gaf aan dat ze zelf een stilte in de storm was door niet met mensen over de situatie in gesprek te gaan.

Tijdens dit interview gaven ze overigens niet aan of de geruchten wel of niet waar zijn. Waar rook is, is vuur zegt men vaak, dus er is een kans dat de geruchten (deels) waar zijn. Als dat het geval is zal Simon waarschijnlijk behoorlijk door het vuur moeten zijn gegaan. Wat er ook is gebeurd, ze proberen er samen met hun gezin wat moois van te maken.

Veelgestelde vragen over Simon Keizers relatie met zijn vrouw Annemarie

We hebben veel vragen gekregen over de relatie tussen Simon Keizer en Annemarie, maar ook over de vermeende ruzie tussen Nick en Simon. Dit is het antwoord op een aantal van die vragen.

Zijn Simon Keizer en Annemarie uit elkaar?

Is Simon nog bij Annemarie vragen veel mensen zich af. Ze zijn nog steeds bij elkaar en hebben net de feestdagen als gezin doorgebracht. Ze proberen de geruchten naast zich neer te leggen.

Zijn Nick en Simon uit elkaar om vreemdgaan?

Nick en Simon zijn naar eigen zeggen niet uit elkaar om vreemdgaan. Ze geven aan dat Simon graag zijn eigen dingen wilde doen en dat ze nog steeds vrienden zijn/

Hebben Nick en Simon nog contact?

Nick en Simon zien elkaar niet zo vaak meer, maar hebben regelmatig contact via Whatsapp. Ze hebben ook geen andere optredens of tv-programma’s in de planning staan.