Signify stijgt op beurs na reorganisatie, Viaplay hard onderuit

Leestijd: 2 minuten

Signify behoorde vrijdag tot de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs. Het verlichtingsbedrijf gaat fors snijden in de organisatie. Op jaarbasis wil het bedrijf daarmee ruim 200 miljoen euro besparen. Bij de reorganisatie zullen banen verloren gaan. Hoeveel wil het bedrijf nog niet zeggen. Het aandeel werd bijna 6 procent hoger gezet.

In Stockholm zag Viaplay 75 procent aan beurswaarde verdampen. De Zweedse streamingdienst, bekend van de Formule 1-uitzendingen in Nederland, heeft een akkoord bereikt over de kwijtschelding van een deel van de schulden. Ook gaat het bedrijf geld ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Viaplay kwam dit jaar in financiƫle problemen na grote verliezen en kondigde aan zich uit veel landen terug te trekken.

De algehele stemming op de Europese beursvloeren was positief aan het begin van de nieuwe beursmaand. Beleggers trokken zich op aan de koerswinsten op Wall Street, waar de Dow-Jonesindex de…