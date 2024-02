Signify | Marktleider met aantrekkelijk dividendrendement

De omzet uit de lampenverkoop daalde op jaarbasis met 10,8% naar €6,7 mrd. Focus op de kosten en het winnen van marktaandeel op het terrein van verlichtingssoftware leverden de groep uiteindelijk net als een jaar eerder wel een ebita-marge op van circa 10,0%. Onderaan de streep bleef mede door herstructureringskosten slechts een winst per aandeel over van €1,61. In 2024 zal de winst volgens de consensus onder analisten weer boven de €3 per aandeel uitkomen. Verder viel op dat lagere voorraden Signify afgelopen jaar hebben geholpen om de vrije kasstroom op te krikken van €445 mln naar €586 mln.



Het management liet in een toelichting weten niet goed te kunnen inschatten of de omzet in 2024 zal herstellen of…