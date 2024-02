Signify biedt ruimte (wachten is beter)

Signify publiceert later deze week de kwartaalcijfers.

De historie spreekt niet in het voordeel van Signify met meer tegenvallende dan meevallende kwartaalcijfers. Voor Q4 wordt een winst per aandeel verwacht van 0,75 euro tegen 0,67 euro een jaar geleden. De winst over Q3 was iets hoger dan verwacht.

Charttechnisch biedt het aandeel enige ruimte voor een positieve reactie. Persoonlijk zou ik wachten met kopen met een doorbraak van de weerstand van 30,80 euro. Daarna is ruimte voor een stijging naar 34,80 euro. De koers/winst van 16 is niet overdreven hoog.

