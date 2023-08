Sif | Efficiencyslag noodzakelijk bij funderingsbouwer

In het eerste halfjaar produceerde Sif voor 94 kiloton aan stalen funderingen voor windmolens op zee, tegen 89 kiloton in dezelfde periode vorig jaar. De contributie (omzet min directe kosten) per ton steeg van €622 naar €676. De goede marktomstandigheden vertalen zich in een betere prijskracht voor Sif. Het bedrijf kampt echter al langer met een hoog ziekteverzuim onder het personeel en moet vanwege de krappe arbeidsmarkt meer tijdelijke werknemers inhuren. Dit had een negatief effect op de efficiency. Voor bijzondere posten bleef de ebitda vrijwel stabiel op €21,4 mln.



Voor heel het jaar handhaafde Sif de verwachting van een gelijk ebitda van circa €41,8 mln. In de tweede jaarhelft draaien de fabrieken op volle bezetting en dat lijkt de…