Sif | Bedrijf kampt met enorm kostenprobleem

Sif is wereldwijd een van de grootste producenten van zogeheten monopiles, stalen funderingen voor windturbines op zee. Samen met de Duitse bedrijven EEW en Steelwind controleert het 100% van de Europese markt. Daarbij ligt het marktaandeel van Sif historisch gezien rond de 40%. Het bedrijf uit Roermond is opgericht in 1948 en was voorheen voornamelijk actief met funderingen voor olie- en gasplatforms. Na 2000 is het zich als een van de eerste spelers op de offshore windenergiemarkt gaan richten.



Het aantal windparken op zee heeft vooral de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Europese overheden zetten zwaar in op duurzame energieopwekking en stimuleren daarom de…