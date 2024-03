Sieger Sloot geeft René van der Gijp direct na opvallende uitzending een trap na

Sieger Sloot, acteur en klimaatactivist, heeft pal na de uitzending van Vandaag Inside gereageerd op René van der Gijp. De oud-voetballer was niet blij met de aanwezigheid van de twee klimaatactivisten in de studio van Vandaag Inside, aangezien hij Hannah Prins en Sloot niet vond passen in het programma op SBS6.

“Ik vind het twee aardige mensen, maar past dit in het programma? Ik vind ze hartstikke lief, maar wat moet je ermee? Ik heb er niks mee”, zei Van der Gijp dinsdagavond in de uitzending. De analist van Vandaag Inside keerde zelfs even zijn rug toe tot de twee klimaatactivisten. “Wat moeten wij ermee? Wij hebben een leuk programmaatje dat hartstikke goed loopt, zitten er twee van die… Hun idealen zijn prima, maar dat soort types past niet bij ons in het programma”, vond Van der Gijp.



Artikel gaat verder onder video



Na afloop van de uitzending gingen Prins en Sloot met presentator Wilfred Genee in gesprek in de rubriek In de Wandelgangen en ging Sloot in op de…

Lees verder bij www.fcupdate.nl