Shopify | Wat is uw mening over na de ongekende rally?

De derdekwartaalcijfers waren boven verwachting met een omzetgroei van 25% tot $1,7 mrd en een stijging van de brutowinst met 36%. Door veel prijskracht steeg de brutomarge van 48,5% naar 52,6%. Met name gunstig was de vrije kasstroom van $276 mln, waar deze een jaar eerder nog $148 mln negatief was.

Ook voor het slotkwartaal toonde het bedrijf zich optimistisch. Dit geeft beleggers veel vertrouwen in de robuustheid van het platform en de aanvullende diensten, waar het zich na de verkoop vorig jaar van de kapitaalintensieve logistieke tak volledig op kan richten. Eind november meldde Shopify dat de klanten rondom Black Friday recordomzetten hebben behaald. Dat belooft veel goeds voor het…