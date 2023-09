Shibarium Registreert Explosieve Groei – Gaat Shiba stijgen?

Het Layer-2 netwerk van Shiba Inu, Shibarium, heeft na enkele opstart problemen toch belangrijke mijlpalen weten neer te zetten. Het mainnet en de cross-chain bridge van Shibarium zijn vanaf 28 augustus operationeel en hebben inmiddels al meer dan 630.000 aangemaakt ewallets en bijna 700.000 transacties verwerkt.

Shibarium was eerder een fork van Polygon, een scalable Layer-2 blockchain voor Ethereum. De lancering van Shibarium bracht echter enkele problemen met zich mee. De gebruikersactiviteit nam flink toe, waardoor de Layer-2 een veel hoger aantal transacties moest verwerken. Dit had het team achter Shibarium niet verwacht. De toenemende activiteit van gebruikers is een positief signaal voor het netwerk en geeft aan dat er interesse is in het recent gelanceerde Layer-2 netwerk.

De ervaring voor gebruikers werd al snel geschaad, omdat het netwerk serieuze vertraging vertoonde. Alchemy, een Web3…