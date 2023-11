Shiba Inu stijgt in waarde, maar Shibarium netwerkactiviteit daalt: Risico op koerscorrectie

Shiba Inu (SHIB) is goed op dreef. De digitale munt handelt op het moment van schrijven boven de $0,0000095. Daarmee evenaart het project zijn waardering net voor de lancering van Layer-2 Shibarium. Echter, er zijn de afgelopen tijd wat tegenvallende prestaties van het Layer-2 netwerk die mogelijk ook gevolgen kunnen hebben voor de SHIB koers.

Een teleurstellende trend voor Shibarium: Daling van nieuwe blokken

De eerste teleurstellende ontwikkelingen is een aanzienlijke daling in het aantal nieuwe blokken op Shibarium. Volgens data van Shibariumscan is te zien dat het aantal met maar liefst 38% is gedaald. Ondanks de daling in het aantal nieuwe blokken, is de gemiddelde blokgrootte op het netwerk gestegen van 934 bytes naar 1,340 bytes. Een grotere gemiddelde blokgrootte kan erop wijzen dat er meer gegevens of complexere transacties in elk blok worden opgenomen. Dit kan duiden op zwaardere of waardevollere transacties die over het netwerk lopen, zelfs als het totale aantal…