Shiba Inu leider Shytoshi Kusama plaagt gemeenschap ~ Crypto-Gids

Shiba Inu’s leider Shytoshi Kusama heeft gezinspeeld op een aankomende aankondiging die speciaal gericht is op houders van LEASH tokens.

Eerder vandaag deelde Kusama plannen om iets speciaals te onthullen op dinsdag om 13:00 EST, en een dag later zal een nieuwe functie voor het Leash token worden geïntroduceerd. Het Leash token, ook wel de “Doge Killer” genoemd, is een van de drie native tokens binnen het Shiba Inu ecosysteem (naast BONE en SHIB). Wanneer LEASH op ShibaSwap wordt ingezet, biedt het zijn houders de kans op aanzienlijke beloningen. Uit gegevens van CoinGecko blijkt dat de huidige prijs $562,40 is. De market cap schommelt rond de $60,16 miljoen.

De reactie van de gemeenschap op Kusama’s hint is gemengd: velen kijken reikhalzend uit naar de aankondiging, maar sommigen zijn voorzichtiger en benadrukken dat het Shiba Inu leiderschap zijn beloften moet nakomen. De verwachting wordt nog groter door de nog uit te brengen Shibarium layer-2 oplossing, die…