‘Sheraldo Becker dichtbij overstap van Union Berlin naar Real Sociedad’

(28) lijkt 1.FC Union Berlin op korte termijn achter zich te gaan laten. Volgens diverse media is de aanvaller dichtbij een overstap naar de Spaanse subtopper Real Sociedad. Daarmee zou de aanvaller een fraai nieuw hoofdstuk toevoegen aan zijn opmerkelijke loopbaan.

Becker speelde in de jeugdopleiding van Ajax, maar tot een debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers kwam het niet. Na anderhalf seizoen op huurbasis bij PEC Zwolle Eredivisie-ervaring op te hebben gedaan lijfde ADO Den Haag de Surinaamse aanvaller voor twee ton in. Drie jaar (en dertien doelpunten in 95 wedstrijden) later volgde een transfervrije overstap naar Union Berlin, dat net gepromoveerd was naar de Bundesliga.



In zijn eerste Berlijnse seizoen werd Becker keurig elfde, waarna de club de opmars keurig voortzette met als hoogtepunt het seizoen 2022/23. Union eindigde als vierde in de Bundesliga en plaatste zich daarmee voor het eerst in de clubhistorie voor de…