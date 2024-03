Shell wacht verkiezingen af ten aanzien van de energietransitie

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden











Royal Dutch Shell tankstation, Braunschweich, Duitsland



“ Royal Dutch Shell presenteerde vanmorgen een driejaarlijkse update van de strategie voor de energietransitie, voor het eerst sinds 2021. Hoewel Royal Dutch Shell vandaag zijn doelen om de uitstoot van schadelijke gassen terug te dringen licht heeft aangescherpt, zullen critici het niet voldoende vinden. Met verkiezingen in zowel de Europese Unie (juni) als de VS (november) in aantocht lijkt Royal Dutch Shell af te wachten wat in deze twee belangrijke regio’s de politieke koers gaat worden. De zittende politici onder leiding van Von der Leyen en Biden streven naar snellere hervorming op energiegebied, maar hun posities staan onder druk.

Welke koers gaan de nieuwe leiders varen? Pas bij meer duidelijkheid zal Royal Dutch Shell diepere…