Shell verhoogt aandeleninkoop voor dit jaar

Shell (SHELL) maakt zijn reputatie als dividendaandeel eens te meer waar met de aankonidiging van een aandeleninkooprogramma ter waarde van $3,5 miljard voor het vierde kwartaal. In het voorbije derde kwartaal kocht de olie- en gasgigant voor $3 miljard aan eigen aandelen in.

Daarmee komt de inkoop voor de tweede helft uit op $6,5 miljard en dat is hoger dan de $5 miljard die Shell eerder uitsprak op de Capital Markets Day in juni van dit jaar. Het dividend is 32% hoger dan in het derde kwartaal van 2022. In totaal zal Shell in 2023 voor $23 miljard aan zijn aandeelhouders uitkeren. Shell-CEO Wael Sawan zei eerder dit jaar dat hij de aandeelhouder centraal wil stellen en meer nadruk wil leggen op olie en gas om daarvoor afdoende resultaten te halen.

De resultaten over het derde kwartaal werden gekenmerkt door hoge marges op de olieraffinage en de chemie-activiteiten, terwijl de divisie renewables en de divisie waar retailverkoop, zoals tankstations onder…

Lees verder bij www.morningstar.nl