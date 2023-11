Shell-topman Sawan doet wat hij belooft

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden





“Je mag mij afrekenen op resultaat, discipline en aandeelhouderswaarde”, vertelde Shell-topman Wael Sawan in zijn strategiepresentatie kort na aantreden op 1 januari 2023. De bedrijfscijfers over het derde kwartaal van dit jaar zijn geheel in lijn met die belofte. Aandeelhouders met een focus op de korte termijn kunnen tevreden zijn.



De aandeelhouder op de eerste plaats





Verrassend waren ze niet, die cijfers. Een oliegigant als Royal Dutch Shell is voor een groot deel afhankelijk van de ontwikkeling van olie- en gasprijzen. Die waren in het derde kwartaal onverminderd hoog. De aangepaste nettowinst van Royal Dutch Shell kwam uit op $6,2 miljard, gelijk aan het gemiddelde van de analistenverwachtingen. De Upstream- en Chemicals-divisies deden het iets beter dan verwacht, de…