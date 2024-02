Shell investeert in herbestemming van Duits energie- en chemiepark

(ABM FN-Dow Jones) Shell gaat investeren in de herbestemming van het Duitse energie- en chemiepark Rheinland. Dit meldde de Britse energiereus vrijdag.

Het concern gaat een zogeheten hydrocracker van de olieraffinaderij in Wesseling ombouwen tot een productie-eenheid voor zogenaamde Groep III-basisoliën, waaronder hoogwaardige smeermiddelen zoals motor- en transmissieolie.

De financiële details van de investering werden niet vermeld.

In 2025 zal in Wesseling worden gestopt met de verwerking van ruwe olie. Dit zal in Godorf, een andere locatie in het park, worden voortgezet.

De nieuwe basisoliefabriek, met een productiecapaciteit van circa 330.000 ton per jaar, zal naar verwachting in de tweede helft van dit decennium operationeel worden.