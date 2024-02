Shell iets terughoudender over vraag naar LNG op termijn

(ABM FN-Dow Jones) Shell verwacht dat de vraag naar LNG tegen 2040 iets lager zal zijn dan eerder werd aangenomen. Dit bleek uit een outlook die de energiereus woensdag publiceerde.

Shell voorziet dat de vraag naar LNG in 2040 rond de 625 tot 685 miljoen ton zal liggen, waar eerder nog rekening werd gehouden met een vraag van meer dan 700 miljoen ton. In 2023 zag de energiereus een vraag van 404 miljoen ton, tegen 397 miljoen ton in 2022.

De vraag heeft in sommige regio’s al gepiekt, maar zal mondiaal nog altijd kunnen stijgen met meer dan 50 procent tegen 2040, zo voorziet Shell. Vooral de vraag vanuit China, Zuid-Azië en Zuidoost-Azië zal flink aantrekken.

“China zal verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de groei van de LNG-vraag, nu het zijn uitstoot wil terugbrengen en overstapt van kolen op gas”, aldus vicepresident Steve Hill van Shell Energy.

Bron: ABM Financial News