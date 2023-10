Shell helpt AEX aan groene cijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht hoger, nadat de aanval op Israël door Hamas de geopolitieke onzekerheid deed stijgen, in een markt die al te maken heeft met hardnekkige inflatie en oplopende rentetarieven.

Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 730,49 punten.

Maandagochtend zien we vooral dat de defensie- en olieaandelen terrein winnen als gevolg van de oplaaiende spanningen in het Midden-Oosten.

Ook dalen de rentes wat als gevolg van de vraag naar relatief veilige waarden en stijgt de prijs voor een vat Brentolie met 2,7 procent naar 86,88 dollar per vat. “Dat is een typische Pavlov-reactie, maar lijkt weinig op fundamentele argumenten gebaseerd. In tegenstelling tot de situatie in het Midden-Oosten, zo’n 50 jaar geleden tijdens de Jom Kipoer-oorlog, is er nu geen directe betrokkenheid van oliegrootmacht Saoedi-Arabië. Vooralsnog zien we geen grote veranderingen tussen vraag en aanbod van olie”, reageerde…