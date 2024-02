Shell: elke aanval op 31 euro afgeslagen sinds 2002

De koers van het aandeel Shell is met 2,75 gestegen tot 29,84 euro na de publicatie van de kwartaalcijfers.

Shell heeft een kwartaalwinst van 1,11 dollar gepubliceerd tegen 1,39 dollar een jaar eerder. De omzet daalde naar 78,7 miljard dollar tegen 101,3 miljard een jaar eerder. Het dividend is met 4% verhoogd tot 0,334 dollar. CEO Wael Sawan zegt dat China de grootste aandrijver is van groei is. De prijs van Brent was 25 dollar lager; gas was vrijwel gelijk. Shell zal voor 3 miljard dollar aan aandelen inkopen.

