Shell een zwakke koop – CashCow.nl

Het aandeel Shell Plc zit op 28,14 euro in een vrijwel horizontale trend. Een voortzetting van deze trend valt te verwachten.

Investtech: “Shell zit in een rechthoekpatroon tussen de steun op 25,73 en de weerstand op 30,67. Een definitieve doorbraak van een van deze niveaus geeft de nieuwe richting van de koers aan. Gaf een koopsignaal van een rechthoek patroon bij de doorbraak van de weerstand bij 28,04. Dit voorspelt een verdere stijging tot 29,56 of hoger. Het aandeel test de steun bij 28,00 euro. Een opwaartse reactie mag verwacht worden, maar een neerwaartse doorbraak door de 28,00 euro betekent een verkoopsignaal. Volumetoppen komen overeen met koersbodems en volumebodems komen overeen met koerstoppen. Dit verzwakt het aandeel en verhoogt de mogelijkheid voor een neerwaartse uitbraak. Het aandeel is totaal gezien technisch licht positief voor de middellange termijn. Aanbeveling: Zwakke koop. “

