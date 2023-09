In deze tijd past geen enkele acteur, model of muzikant in een bepaald hokje. De dagen van stereotypen zijn voorbij, dit zijn de tijden van diverse en succesvolle mensen. Deze succesvolle sterren zijn getalenteerd, knap en zetten zich in voor mensenrechten en milieuactie. Er zijn genoeg mannen die onze samenleving vormgeven en ons leven beïnvloeden, dit zijn de meest sexy mannelijke beroemdheden van dit moment.

1. Tyson Beckford

Tyson Beckford is meer dan alleen een ongelooflijk knap model – hij is een van de meest invloedrijke supermodellen aller tijden. Hij is het meest bekend om zijn werk met Ralph Lauren, maar hij speelde ook in Zoolander en was de gastheer van een reality tv-show, Make Me a Supermodel.

2. Maluma

De Colombiaanse zanger Juan Luis Londoño Arias draagt de professionele naam Maluma. Hij heeft de wereld stormenderhand veroverd, want hij is net zo getalenteerd als dat hij er goed uitziet en hij heeft al een heleboel prijzen gewonnen. Maluma heeft samengewerkt met een aantal van de grootste sterren, waaronder The Weeknd en Jennifer Lopez en hij lijkt een niet te stoppen kracht in de entertainmentindustrie.

3. Gerard Butler

Van Schotland tot de rest van de wereld, Gerard Butler is meer dan alleen een acteur. Zijn doorbraakfilms waren onder andere Die Another Day, The Phantom of the Opera en Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life. Wist je dat deze hunk, voordat hij acteur werd, rechten studeerde en kort uitoefende? Over talent gesproken!

4. Robert Pattinson

Robert Pattinson is misschien het meest bekend om zijn rol als Edward Cullen in de Twilight Saga, maar deze sexy acteur is nu een van de heetste in de industrie. Zijn doorbraakrol was Cedric Diggery in Harry Potter, en hij is onlangs gecast als Batman in de aankomende DC film.

5. Channing Tatum

Magic Mike zou niet hetzelfde zijn zonder Channing Tatum. Deze acteur en model heeft een beroemd geript lichaam en heeft er geen moeite mee om ons te laten lachen en zwijmelen tegelijk. Leuk weetje: hij begon zijn carrière als model en exotisch danser begin jaren 2000.

6. Jonathan Rhys Meyers

Van voetbaltrainer tot koning Henry VIII, Jonathan Rhys Meyers is echt een meester in zijn vak. Hij was jarenlang het gezicht van Hugo Boss parfums en is al sinds het midden van de jaren ’90 op het witte doek te zien. Zijn hoofdrol in The Tudors leverde hem twee awards en acht nominaties op.

7. George Clooney